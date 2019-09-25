94 otobüs durakları neler? İşte 94 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 94 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 94 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 94 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
İBNİSİNA İ.Ö.O KALKIŞ
1 - İBNİSİNA İ.Ö.O
Bakırköy
2 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
3 - BAKIRKÖY METRO
Bakırköy
4 - İNCİRLİ YOLU
Bakırköy
5 - OSMANİYE SGK
Bakırköy
6 - OSMANİYE
Bakırköy
7 - AKSU
Bakırköy
8 - KOŞUYOLU CAD.
Bakırköy
9 - KARTALTEPE
Bakırköy
10 - ŞÜKRÜ KANATLI CAD.
Bakırköy
11 - BAKIRKÖY
Bakırköy
12 - YEŞİL KIBRIS
Bakırköy
13 - KLİNİK
Bakırköy
14 - DİKİLİTAŞ
Bakırköy
15 - İNCİRLİ
Bakırköy
16 - İNCİRLİ ÖMÜR
Bakırköy
17 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
18 - KOCATEPE
Bakırköy
19 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
20 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
21 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
22 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
23 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
24 - PAZARTEKKE
Fatih
25 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
26 - ÇAPA
Fatih
27 - FINDIKZADE
Fatih
28 - HASEKİ
Fatih
29 - YUSUFPAŞA
Fatih
30 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
31 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
32 - VEFA
Fatih
33 - UNKAPANI
Fatih
34 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
35 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
36 - KARAKÖY
Beyoğlu
37 - EMİNÖNÜ
Fatih
EMİNÖNÜ KALKIŞ
1 - EMİNÖNÜ
Fatih
2 - HALİÇ METRO
Fatih
3 - UNKAPANI
Fatih
4 - VEFA
Fatih
5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
7 - YUSUFPAŞA
Fatih
8 - HASEKİ
Fatih
9 - FINDIKZADE
Fatih
10 - ÇAPA
Fatih
11 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
12 - PAZARTEKKE
Fatih
13 - MİLLET CADDESİ
Fatih
14 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
15 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
16 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
17 - TINAZTEPE
Güngören
18 - KOCATEPE
Güngören
19 - İBB BAKIRKÖY
Bakırköy
20 - FİLDAMI YOLU
Bakırköy
21 - SİTELER
Bakırköy
22 - AKSU
Bakırköy
23 - AKSU (VELİEFENDİ)
Bakırköy
24 - SSK OSMANİYE
Bakırköy
25 - İNCİRLİ YOLU
Bakırköy
26 - SU ÖZÜ
Bakırköy
27 - BAKIRKÖY METRO
Bakırköy
28 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
29 - İBNİSİNA İ.Ö.O
Bakırköy