94 otobüs durakları neler? İşte 94 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 94 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 94 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 94 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

94 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

İBNİSİNA İ.Ö.O KALKIŞ

1 - İBNİSİNA İ.Ö.O

Bakırköy

2 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

3 - BAKIRKÖY METRO

Bakırköy

4 - İNCİRLİ YOLU

Bakırköy

5 - OSMANİYE SGK

Bakırköy

6 - OSMANİYE

Bakırköy

7 - AKSU

Bakırköy

8 - KOŞUYOLU CAD.

Bakırköy

9 - KARTALTEPE

Bakırköy

10 - ŞÜKRÜ KANATLI CAD.

Bakırköy

11 - BAKIRKÖY

Bakırköy

12 - YEŞİL KIBRIS

Bakırköy

13 - KLİNİK

Bakırköy

14 - DİKİLİTAŞ

Bakırköy

15 - İNCİRLİ

Bakırköy

16 - İNCİRLİ ÖMÜR

Bakırköy

17 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

18 - KOCATEPE

Bakırköy

19 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

20 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

21 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

22 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

23 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

24 - PAZARTEKKE

Fatih

25 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

26 - ÇAPA

Fatih

27 - FINDIKZADE

Fatih

28 - HASEKİ

Fatih

29 - YUSUFPAŞA

Fatih

30 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

31 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

32 - VEFA

Fatih

33 - UNKAPANI

Fatih

34 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

35 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

36 - KARAKÖY

Beyoğlu

37 - EMİNÖNÜ

Fatih

EMİNÖNÜ KALKIŞ

1 - EMİNÖNÜ

Fatih

2 - HALİÇ METRO

Fatih

3 - UNKAPANI

Fatih

4 - VEFA

Fatih

5 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

6 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

7 - YUSUFPAŞA

Fatih

8 - HASEKİ

Fatih

9 - FINDIKZADE

Fatih

10 - ÇAPA

Fatih

11 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

12 - PAZARTEKKE

Fatih

13 - MİLLET CADDESİ

Fatih

14 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

15 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

16 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

17 - TINAZTEPE

Güngören

18 - KOCATEPE

Güngören

19 - İBB BAKIRKÖY

Bakırköy

20 - FİLDAMI YOLU

Bakırköy

21 - SİTELER

Bakırköy

22 - AKSU

Bakırköy

23 - AKSU (VELİEFENDİ)

Bakırköy

24 - SSK OSMANİYE

Bakırköy

25 - İNCİRLİ YOLU

Bakırköy

26 - SU ÖZÜ

Bakırköy

27 - BAKIRKÖY METRO

Bakırköy

28 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

29 - İBNİSİNA İ.Ö.O

Bakırköy