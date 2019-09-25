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: En lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları

kolay gibi görünen ancak içerdiği her bir malzemenin pişmesi açısından emek isteyen bir tatlıdır. Müslümanların, Hicri takvimin ilk ayı yani Muharrem ayında yaptığı tatlının evlere bereket, insan ilişkilerine muhabbet getirdiğine inanılır. Malzemeleri ve içeriğiyle sadece dini açıdan değil uzmanlara göre sağlık açısından da büyük fayda sağlamaktadır. Peki, en lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte

Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:56
Aşure tarifi: En lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları

, herkes tarafından bilinse de en lezzetli tarifi bulmak oldukça zordur. İçeriğindeki bakliyat ve meyvelerde bulunan vitamin, minareller sayesinde mevsim değişikliği yaşadığımız bu zamanlarda insan sağlığına fayda sağlamaktadır. İslam dini açısından önemli olan Muharrem ayı bu tatlının yapılması gereken zamanlar olarak kabul edilir. Damak zevkinize göre çeşitli malzemelerle yapabileceğiniz bu leziz tatlı Türk kültürü açısından da büyük önem taşımaktadır. Peki, en lezzetli aşure nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Geleneksel aşure tarifi haberimizin devamında…

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Aşure tarifi: En lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları
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