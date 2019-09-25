Aşure tarifi: En lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Aşure tarifi, herkes tarafından bilinse de en lezzetli tarifi bulmak oldukça zordur. İçeriğindeki bakliyat ve meyvelerde bulunan vitamin, minareller sayesinde mevsim değişikliği yaşadığımız bu zamanlarda insan sağlığına fayda sağlamaktadır. İslam dini açısından önemli olan Muharrem ayı bu tatlının yapılması gereken zamanlar olarak kabul edilir. Damak zevkinize göre çeşitli malzemelerle yapabileceğiniz bu leziz tatlı Türk kültürü açısından da büyük önem taşımaktadır. Peki, en lezzetli aşure nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Geleneksel aşure tarifi haberimizin devamında…