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miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

Zonguldak’ta yaşayan Muzaffer Kılınç (62), kalma 1949 model Willys marka cipi ilk günkü gibi koruyarak bugünlere getirdi. Otomobilde birçok hatırası olduğunu, annesi ve babası ile geçirdiği günleri anımsadığını söyleyen Kılınç, “Bu aracı görünce annem, babam, kardeşlerim aklıma geliyor. Eski günler aklıma geliyor. Her şeyimizi bu araçla yaptık. Bir ara 100 bin lira veren oldu. Satmayı düşünmedim” dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:29
Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Muzaffer Kılınç, babasının uzun yıllar dolmuş taksi olarak kullandıktan sonra garajda sakladığı 1949 Willys marka cipi kullanmaya karar verdi. Muzaffer Kılınç, Bursa'ya götürdüğü aracına 35 bin lira harcadı. Çürüyen ve paslanan yerleri tamir edilen, motoru bakımdan geçirilen cip, ilk günkü görüntüsüne kavuştu. Cipi günlük aracı olarak kullanan Muzaffer Kılınç, her gün bakımını yaptığı aracına özenle bakıyor. Aracı görenler ise fotoğraf çektirerek hakkında bilgiler alıyor.

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Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor
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