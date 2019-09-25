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Balkondan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

’de bir apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısında, istiflenmiş olan malzemeler bir anda alev aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:28

Yangın, Pamukkale ilçesinin Topraklık Mahallesinde, 632 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Olay, apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısının üzerinde istiflenmiş olarak bulunan kullanılmayan malzemeler, üst katlardan atılan bir sigaranın yangına sebebiyet verdiği belirtildi.
Çevredekilerin ve daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenin, sigara izmariti ya da buna benzer bir şeyden olduğu tahmin ediliyor.

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Balkondan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu
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