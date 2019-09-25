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27 Eylül ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi - TAM LİSTE -

27 Eylül günü için ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 27 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Katalogda, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL. 27 Eylülde Birleşik Mağazalar Zinciri marketlerine gelecek ürünler arasında züccaciye ürünleri de unutulmamış. Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 12,50 TL. Öte yandan Android işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 8GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. 2 yıl garantili Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi 79 TL. ürünleri öne çıkıyor. Haftanın listesinde indirimli oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi

Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 09:51
27 Eylül BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi - TAM LİSTE -

Haftalık olarak en ucuz ve kaliteli ürünlerin sunulduğu ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi mağazalar zincirinin resmi sitesinde yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da sizleri mutlu edecek türde ve fiyatta pek çok ürünü sunarak hesaplı alışverişle cebinizin dostu olmaya devam ediyor. Bu haftaki listede, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL teknoloji meraklılarının çok seveceği Android işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 8GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. 2 yıl garantili Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi 79 TL.öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi…

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 27 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Volta marka elektrikli bisiklet olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli züccaciye ürünleri bulunurken, her zevke uygun pek çok ürün ve fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 27 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.


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27 Eylül BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi - TAM LİSTE -
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