27 Eylül BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi - TAM LİSTE

Haftalık olarak en ucuz ve kaliteli ürünlerin sunulduğu BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi mağazalar zincirinin resmi sitesinde yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da sizleri mutlu edecek türde ve fiyatta pek çok ürünü sunarak hesaplı alışverişle cebinizin dostu olmaya devam ediyor. Bu haftaki listede, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL teknoloji meraklılarının çok seveceği Android işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 8GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. 2 yıl garantili Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi 79 TL.öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül tam listesi…

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 27 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Volta marka elektrikli bisiklet olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli züccaciye ürünleri bulunurken, her zevke uygun pek çok ürün ve fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 27 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.



