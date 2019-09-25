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Çantadan 11 yavru çıktı

Gümrük muhafaza ekipleri, şüpheli bir otomobilin bagajında arama yaptı. Bulunan 11 yavru köpeğe el konuldu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
Çantadan 11 yavru çıktı

Edirne Kapıkule'de, Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, Bulgaristan'dan gelen otomobilin Türkiye- Bulgaristan çifte vatandaşı olan sürücüsünün, daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi. Gümrük Muhafaza ekipleri, bunun üzerine otomobili x-ray tarama cihazına yönlendirdi. Aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta tespit edildi. Çantayı açan ekipler, 11 köpek yavrusu buldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı. 11 yavru köpek ise bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP'a teslim edildi.

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Çantadan 11 yavru çıktı
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