Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Çölyak hastalığı nedir? sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Genellikle çocuk yaşta çıkan bu hastalık günümüzde çok yaygın olarak bilinmeye başladı. Kansızlık, kilo kaybı, gaz, şişkinlik, yorgunluk ve karın ağrılarının baş göstermesi bu hastalığın habercisidir. Bu bağlamda '' Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. İşte Çölyak hastalığı hakkında merak edilenler…

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, glütene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisidir. Neredeyse 1000 yıllık bir geçmişi olan çölyak hastalığı, ilk kez Anadolu topraklarında ismi verilmiş ve dikkate alınmıştır.

Her 100 kişiden 1'inde görülen bu hastalık, ailede çölyak hikayesi varsa 100'de 10'a çıkabiliyor. Sıklıkla bilinenin aksine çölyak sadece doğuştan gelen bir hastalık değil, yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle günümüzde çölyak hastalığının büyük bir kısmı yetişkinlerde teşhis ediliyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu diyettir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çölyak hastalığının birçok farklı şikayeti bulunuyor. Kansızlık, kilo kaybı, gaz, şişkinlik, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, deri döküntüleri, ishal, kabızlık, karın ağrıları, büyüme geriliği, kemik erimesi, eklem ağrıları, eklem şişlikleri, böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları, karaciğer hastalıkları, konsantrasyon eksikliği, sinir sistemi ile ilgili şikayetler, psikolojik problemler, yürüme bozuklukları, duyu kayıpları gibi pek çok şikayet, bu hastalığın belirtileri arasında.