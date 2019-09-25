Engelli kadını evinde bıçaklayıp öldürdüler

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Antalya'da, 10 yaşındaki oğlu ile yaşayan bedensel engelli 45 yaşındaki İnan Berrak, evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili kadının ayrı yaşadığı eşi Mehmet Berrak ve kayınbiraderi Halil Berrak gözaltına alındı. Olay dün sabah Muratpaşa ilçesi Demircikara mahallesindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde uyanan 10 yaşındaki Yasin Berrak, odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti.Geçirdiği trafik kaza sonrası bedensel engelli olan annesi İnan Berrak'a seslenmesine rağmen cevap alamayan küçük çocuk, kapının kilidini kırıp odadan çıktı. Annesini salonda hareketsiz gören Yasin Berrak, hemen komşusu Rabia Yörük'ün yanına gidip yardım etmesini istedi. Eve gelen komşular engelli kadını yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri İnan Berrak'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede İnan Berrak'ın göğsünden ve kalbinden bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti. İnan Berrak'ın geçirdiği kaza sonrası engelli kalmasının ardından eşi Mehmet Berrak'ın evi terk ettiği, başka bir kadınla yaşamaya başladığı iddia edildi.Engelli kadının oturduğu evden eşinin yakınları tarafından evden çıkartılmak istendiği, aralarında kavga çıktığı, bu yüzden İnan Berrak'ın kayınbiraderi Halil Berrak'ı polise şikayet ederek bir süre önce uzaklaştırma aldırttığı öğrenildi. Cinayetin ardından Halil Berrak gözaltına alındı. Olayla ilgili İnan Berrak'ın ayrı yaşadığı eşi Mehmet Berrak da Isparta'ya giderken gözaltına alındı. Öldürülen kadının komşusu Rabia Yörük, "Tek başına mücadele eden, geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 70 engelli olan bir kadındı. Bu hali ile çocuğuna bakıp okutuyordu. Çocuk geldi, kapıyı çaldı, 'annem yerde yatıyor, hiç kıpırdamıyor' dedi. Ben hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik, bıçaklandığını fark ettim" şeklinde konuştu.