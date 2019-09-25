Göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı. Reyhanlı'dan aldığı sınır dışı edilecek olan düzensiz göçmenleri taşıyan askeri araç eski Reyhanlı-Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında sürücünün araç hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Askeri bölgede meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'i askeri personel olmak üzere 27 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşamını yitiren 6 göçmenin cenazeleri ise Suriye'ye gönderildi.