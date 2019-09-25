İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor. Yaşam hikayesi ve tarzı ile dikkat çeken, özellikle Üsküdar'da herkes tarafından tanınan Çakır Ahmet'in hayatı, eşi Romanyalı Gabriella Ersan'ı tanıması ile değişti. Evlendikten sonra kendi isteği ile Müslüman olan Gabriella, kumar parasının haram olduğunu söyleyerek eşinden illegal işleri bırakmasını istedi. 18 yıl önce tövbe ederek eski işlerini bırakan Çakır Ahmet, helal paranın peşine düştü.