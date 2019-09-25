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'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 16:07
İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor. Yaşam hikayesi ve tarzı ile dikkat çeken, özellikle Üsküdar'da herkes tarafından tanınan Çakır Ahmet'in hayatı, eşi Romanyalı Gabriella Ersan'ı tanıması ile değişti. Evlendikten sonra kendi isteği ile Müslüman olan Gabriella, kumar parasının haram olduğunu söyleyerek eşinden illegal işleri bırakmasını istedi. 18 yıl önce tövbe ederek eski işlerini bırakan Çakır Ahmet, helal paranın peşine düştü.

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İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor
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