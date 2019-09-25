Kadın hırsızlar kasayı bavulla taşıdılar

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde 3 kadın, geçen hafta, kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, içinde 50 bin lira ve ziynet eşyaları bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Evine dönen Dr. Zorman soyulduğunu fark edince polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, çalışma başlattı. Dr. Zorman'ın 2016'da kalp kapakçığı değişen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ameliyatında da yer aldığı öğrenildi.