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Meteoroloji’den ve yağış uyarısı geldi! Bu gece başlıyor…

’nden yapılan raporuna göre Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 21:46
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bu gece başlıyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bu gece başlıyor…
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