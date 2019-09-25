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Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı

Adana’da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı ileri sürülen son zanlı da gasp dedektiflerinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:11
Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.'nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti.

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Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı
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