Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Motorcudan taksideki yolcuya seyir halinde taciz!

Motorcudan taksideki yolcuya seyir halinde taciz!

’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:40
Motorcudan taksideki yolcuya seyir halinde taciz!

Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi. Aksaray yönünden Taksim yönüne doğru, Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket eden bir motosiklet sürücüsü önce ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu.

Önce camdan sarkan kadının elini tuttu... Sonra makas atarak canını tehlikeye attı

Motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bununla da son bulmadı. Trafikte bir süre seyir eden sürücü, motosikleti ile zaman zaman tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra ise hızlı bir şekilde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Motorcudan taksideki yolcuya seyir halinde taciz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN