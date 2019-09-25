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ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı...

'ın aramızdan ayrılışının 7. Senesinde anılıyor. Halk müziği sanatçısı olan efsane isim Neşet Ertaş, tarafından "" olarak adlandırılmıştı. 2012 yılında vefat eden sanatçı Neşet Ertaş vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ? İşte Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:46
Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı...

Türk halk müziğinin efsane ismi 'ın ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Bugün sevenleri ünlü sanatçıyı özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anıyor. 'in deyimiyle Neşet Ertaş'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ? İşte hayatı…

NEŞET ERTAŞ'IN HAYATI

Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşamış, sonrasında ailesi ile birlikte İbikli Köyü'ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetmiştir. Babası Muharrem Ertaş, Yozgat'ın Kırıksoku Köyünden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir.

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Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı...
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