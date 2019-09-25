Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı...

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Bugün sevenleri ünlü sanatçıyı özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anıyor. Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Neşet Ertaş kimdir? İşte hayatı…

NEŞET ERTAŞ'IN HAYATI

Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşamış, sonrasında ailesi ile birlikte İbikli Köyü'ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetmiştir. Babası Muharrem Ertaş, Yozgat'ın Kırıksoku Köyünden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir.