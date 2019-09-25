Olmaz olsun senin gibi baba!

ATV'de ekranlara gelen "Esra Erol'da" programında bir genç kızın daha hayatı kurtarıldı. 65 yaşındaki Nail Kurt, programa başvurup 23 yaşındaki yüzde 50 engelli olan kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015'te açtığı davanın ardından kızının vasisi olan Nail Kurt, programa çıkarak kızının bulunması için yardım istedi. Ancak dakikalar ilerledikçe program yetkililerini ve izleyicileri şoke eden anlar yaşandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyon'un Çay ilçesinden sayısız telefon geldi. Yayına bağlanan kişiler baba Nail Kurt'un yüzde 50 engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırıp birlikte olmaya zorladığını iddia etti.



GÖZALTINA ALINDI

Yayına bağlanan Hulusi Boncuk (65) da neredeyse torunu yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Kurt'a 10 bin TL para verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, baba Nail Kurt'u canlı yayında gözaltına aldı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda baba Nail Kurt'un gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol'u ayakta alkışladı.

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