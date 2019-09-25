Baba kucağında uğurlandılar

BUGÜN NELER OLDU

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ölen baba ve 3 oğlu dün memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Önceki gün meydana gelen kazada Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, dere yatağına uçmuş, otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) ise yaralanmıştı.Kazada hayatını kaybeden baba ve 3 oğlu dün Sarıkamış Yeni Camisi'nde düzenlenen tören sonrası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, hayatını kaybeden Yusuf Kenan ve ağabeyi Yavuz Selim Umuç'un sınıf arkadaşları da baba ve oğullarının fotoğraflarıyla gözyaşı döktü, tabuta karanfil bıraktılar. Vefat edenlerden baba Hakan ile aynı tabutta bulunan 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç aynı mezara, diğer çocukları Yusuf Kenan ile Yavuz Selim Umuç ise ayrı ayrı mezarlara defnedildi. Defin sırasında küçük Yunus Emre Umuç, babasının kucağına konuldu.Hakan Umuç'un babası Casim Umuç'un, defin öncesi torunu Yunus Emre Umuç'u öpüp mezara koyması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Oğlu ve 3 torununu toprağa veren Casim Umuç'un gözyaşlarını tutamadığı törende, Umuç ailesinin bazı yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı.VATANİ görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u birliğine teslim ettikten sonra eve dönen Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen Leyla Tunç (26) ve kızı Elif Ebrar Tunç'un (3) cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Önceki gün yaşanan kazada hayatını kaybeden Leyla ile kızı Elif Ebrar Tunç için Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Örenşar köyünde öğle namazını sonrası cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından annekızın cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.