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'da özel araçlara denetimi! Cezalar kesildi...

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:17
Bursa'da özel araçlara sigara denetimi! Cezalar kesildi...

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı.

153 LİRA CEZA UYGULANDI

Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

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Bursa'da özel araçlara sigara denetimi! Cezalar kesildi...
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