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Parkın talan edilmesine halk tepki gösterdi

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
Parkın talan edilmesine halk tepki gösterdi
CHP'LI Beşiktaş Belediyesi Akatlar'da bulunan Murat Parkı'nı talan etti. Peyzaj düzenlemesi adı altında yeşil alanı yok ederek ne olduğu bilinmeyen bir proje başlattı. Bölgedeki en geniş yeşil alanın da tekrar CHP'li Belediye tarafından yok edilmesine mahalleli tepki gösterdi. İstanbul'da dün meydana gelen depremlerin ardından Akatlar'da yaşayanlar "Tek toplanma alanımız, 'peyzaj' diyerek yok edildi. Projesi paylaşılmayan bir çalışma devam ediyor, lütfen durdurun bu çalışmayı, yeşilimizi geri istiyoruz" diyerek şikayette bulundu. Sosyal medya üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne veryansın eden Akatlar sakinleri, "Aylarca beklediğimiz Murat Parkı'nın yenilenmesinden anladığığınız yeşil alanları betonla kaplamak mı? Toprağımızı betonla kaplamayın" diyerek tepki gösterdi.
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Parkın talan edilmesine halk tepki gösterdi
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