Parmağını balon balığı koparttı

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Mersin'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti. Sakarya'da oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustosta yaz tatili için gittikleri memleketleri Anamur'da talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi. Baba Bahadır D., "Elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su. Balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı" dedi.