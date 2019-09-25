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sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

25 Eylül çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta üç kişinin bildiği sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 953. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen üç kişi olmuş ve 603.496,20 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 19 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 25 Eylül MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:07
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 603.496,20 TL'lik büyük ikramiyenin üç kişiye çıkması neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 25 EYLÜL

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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