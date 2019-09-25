Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu severler 1255. haftasında bulunan oyunun sonuçları için arama motorlarında "MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 25 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 25 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 7, 23, 37, 40 olarak belirlendi.