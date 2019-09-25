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? 'ya göre şifai mi şifahi mi?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru yazımının şifai mi yoksa şifahi mi olduğunu bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:45
Şifahi nasıl yazılır? TDK'ya göre şifai mi şifahi mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre şifahi nasıl yazılır, şifai mi yoksa şifahi mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Şifahi nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "şifahi" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Şifahi kültüre de çok yakın duran bir edebiyatçıydı.

YANLIŞ KULLANIM: Ne dediğini anlamadım şifai olarak ne yaptığının farkında değildi.

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Şifahi nasıl yazılır? TDK'ya göre şifai mi şifahi mi?
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