Son dakika haberi: Büyük İstanbul depremi hakkında korkutan tsunami uyarısı! İstanbul için 4 büyük senaryo var

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde ve 9.8 km derinlikte olan deprem korku ve tedirginliğe yol açarken ilçedeki bazı okullar da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Depremin akabinde konunun uzmanı kişiler tarafından son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan tarafından bir açıklama yapıldı. Marmara çevresinde her yılda 50 bir 7'den büyük deprem olduğunu ifade eden Ersoy, olası tsunami tehlikesi hakkında da korkutan bir uyarıda bulundu.

4 BÜYÜK SENARYO VAR

Silivri'deki 4.6 büyüklüğündeki deprem kaygı verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremi ile ilgili 4 büyük senaryo olduğunu söyledi.

İşte, ünlü ismin açıklamalarından öne çıkan son dakika ayrıntıları;