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haberi: İnce bağırsağından çıktı! Tam 6 santim uzunluğunda…

’nın ilçesinde yaşanan olayı şaşkınlık yarattı. Karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giden bir kişinin ince bağırsağından çıkan şok etti. Salihli'nin Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz (65) şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağından çıkan ise şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 20:04
Son dakika haberi: İnce bağırsağından çıktı! Tam 6 santim uzunluğunda…

'da yaşanan olayı şaşkına çevirdi. 'nin Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz (65) şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.

Yavuz'un yaklaşık 2 saat süren ameliyatı sonunda ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuzun ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki ise yaklaşık 6 santim uzunluğundaki kılçık çıkarıldı.

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Son dakika haberi: İnce bağırsağından çıktı! Tam 6 santim uzunluğunda…
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