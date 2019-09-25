O düğün hakkında son dakika kararı! Sünnet düğünündeki görüntüler olay olmuştu...

Dün sosyal medyada yayılan sünnet düğünündeki o görüntüler ile ilgili son dakika haberi geldi. Yarı çıplak halde bulunan bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalar süren dans kısa sürede yayılmış ve büyük tepki uyandırmıştı. Çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden dansına devam eden kadın ile ilgili ise son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte konuyla ilgili flaş gelişme…

SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ O GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU! SON DAKİKA GELİŞMESİ YAŞANIYOR

Sünnet düğününde büyük tartışması konusu olan olayla ilgili son dakika gelişmeleri…