Son Dakika: Müge Anlı’da 38 çocuk doğurduğunu, 28’inin öldüğünü söyleyen Serap Çelikünal hakkında şoke eden gelişme! Maymun ile...

Müge Anlı'nın programında adını duyuran ve gündem olan Serap Çelikünal hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Programda anlattıkları ile olay olan kadın merak edilince internette konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı. Çok önceleri de Seda Sayan'ın programına katılan kadın hayat hikayesini anlatırken öyle detaylar vermiş ki akıl alır cinsten değil. Eşinin kendisini 6 yıl boyunca kilitli bir odada tuttuğu ve yanına maymun getirdiğini belirten kadın aynı zamanda maymunun kendisine aşık olduğunu ve bir süre sonra eşinin bu durumu kıskandığını belirterek anlatmaya devam ediyor.

İşte flaş gelişme ile ilgili son dakika ayrıntıları…