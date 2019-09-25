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: ’da 38 çocuk doğurduğunu, 28’inin öldüğünü söyleyen hakkında şoke eden gelişme! Maymun ile...

ATV'nin sevilen dizisi 'da rol alan ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 'nın gündüz kuşağı programına katılıp 14 yaşında evlenip 38 çocuk doğurduğunu ve bunlardan 28'inin öldüğünü söyleyen kadın Ağustos ayından beri haber alamadığı oğlunu arıyordu. Herkesi hayrete düşüren Serap Çelikünal ismi oldukça merak edilince internette onunla ilgili flaş bir iddia daha ortaya çıktı. 'ın yıllar önceki gündüz programında hayat hikayesini anlatan genç kadının anlattıkları akıl alır cinsten değil. İşte konu ile ilgili şoke eden detaylar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 07:30
Son Dakika: Müge Anlı’da 38 çocuk doğurduğunu, 28’inin öldüğünü söyleyen Serap Çelikünal hakkında şoke eden gelişme! Maymun ile...

'nın programında adını duyuran ve gündem olan hakkında gelişmesi yaşandı. Programda anlattıkları ile olay olan kadın merak edilince internette konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı. Çok önceleri de 'ın programına katılan kadın hayat hikayesini anlatırken öyle detaylar vermiş ki akıl alır cinsten değil. Eşinin kendisini 6 yıl boyunca kilitli bir odada tuttuğu ve yanına maymun getirdiğini belirten kadın aynı zamanda maymunun kendisine aşık olduğunu ve bir süre sonra eşinin bu durumu kıskandığını belirterek anlatmaya devam ediyor.

İşte flaş gelişme ile ilgili son dakika ayrıntıları…

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Son Dakika: Müge Anlı’da 38 çocuk doğurduğunu, 28’inin öldüğünü söyleyen Serap Çelikünal hakkında şoke eden gelişme! Maymun ile...
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