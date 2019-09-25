Stepne nasıl yazılır? TDK'ya göre istepne mi stepne mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre stepne nasıl yazılır, istepne mi stepne mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Stepne nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "stepne" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Galatasaray'da Ryan Donk, stepne görevi görüyor her bölge için alternatif.

YANLIŞ KULLANIM: İstepne yanında değilse büyük risk aldın demektir.

DOĞRU KULLANIMI: Stepne için en kaliteli lastiği yanına al.

YANLIŞ KULLANIM: Hiç istepne kullanmadım, umarım hiç gerek kalmaz.