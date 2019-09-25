Taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Pazar İlçesine bağlı Tektaş köyünde bulunan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı taş ocağında gece geç saatlerde makinelerin çalışma yaptığı sırada yumuşayan toprak yaklaşık 30 metre yükseklikten kaydı.

Kamyon şoförü Vural Terzi ve ekskavatör operatörü Mehmet Topal toprak altında kaldı.

Vural Terzi kısa sürede yaralı olarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekskavatör operatörü Mehmet Topal'a ise ulaşılamadı.

AFAD, AKUT, UMKE ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) olay yerine giderek arama köpeği ile toprak altında arama gerçekleştirildi.

Ekipler iki saatlik çalışmanın ardından Topal'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcılık incelemesinin ardından Topal'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.