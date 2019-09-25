Tetanos nasıl yazılır? TDK'ya göre tetanoz mu tetanos mu?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre tetanos nasıl yazılır, tetanoz mu yoksa tetanos mu? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Tetanos nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "tetanos" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Ülkemizde tetonos aşısı en son ne zaman yapıldı?

YANLIŞ KULLANIM: Tetanoz hastalığı belirtileri konusunda araştırmalar yapıyorum.