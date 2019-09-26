144A otobüs durakları neler? İşte 144A otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
144A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 144A hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
144A otobüs durakları neler?
İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ PERON KALKIŞ
1 - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ PERON
Avcılar
2 - ESENYURT YOLU
Avcılar
3 - BORUSAN OTOMOTİV
Avcılar
4 - AVCILAR İGDAŞ
Avcılar
5 - ÜNİVERSİTE MAHALLESİ
Avcılar
6 - ORHANGAZİ CADDESİ
Avcılar
7 - MUSTAFA KEMALPAŞA MA
Avcılar
8 - HASTANE
Avcılar
9 - FİRUZKÖY SAPAĞI
10 - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ
Avcılar
11 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
Esenyurt
12 - SONEVLER
Esenyurt
13 - PARK
Esenyurt
14 - BELEDİYE ALT GEÇİDİ
Esenyurt
15 - İNCİRTEPE
Esenyurt
16 - FATİH MAHALLESİ
Esenyurt
17 - ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
Esenyurt
18 - ESENYURT
Esenyurt
19 - CUMHURİYET MEYDANI
Esenyurt
20 - DOĞAN ARASLI BLV.
Esenyurt
21 - SAĞLIK OCAĞI
Esenyurt
22 - KİPTAŞ ESENYURT
Esenyurt
23 - ÖRNEK MAHALLESİ
Esenyurt
24 - FABRİKALAR
Esenyurt
25 - ARDIÇLIEVLER
Esenyurt
26 - ESENKENT
Esenyurt
27 - ESENKENT PARK
Esenyurt
28 - EVREN SAN.SİT
Esenyurt
29 - KİPTAŞ GİRİŞ
Esenyurt
30 - HOŞDERE KAVŞAĞI
Esenyurt
31 - HADIMKÖY-ALTINŞEHİR YOLU
Başakşehir
32 - HOŞDERE YOLU
Başakşehir
33 - ATAKORULUĞU
Başakşehir
34 - ÖMERLİ CADDESİ
Arnavutköy
35 - ÖMERLİ MAHALLE MUH.
Arnavutköy
36 - ÖMERLİ KİPTAŞ KONUT.
Arnavutköy
37 - ÖMERLİ KÖY İÇİ
Arnavutköy
38 - DELİKLİKAYA
Arnavutköy
39 - HEYBETLİ SOKAK
Arnavutköy