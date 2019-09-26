144A otobüs durakları neler? İşte 144A otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

144A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 144A hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

144A otobüs durakları neler?

İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ PERON KALKIŞ

1 - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ PERON

Avcılar

2 - ESENYURT YOLU

Avcılar

3 - BORUSAN OTOMOTİV

Avcılar

4 - AVCILAR İGDAŞ

Avcılar

5 - ÜNİVERSİTE MAHALLESİ

Avcılar

6 - ORHANGAZİ CADDESİ

Avcılar

7 - MUSTAFA KEMALPAŞA MA

Avcılar

8 - HASTANE

Avcılar

9 - FİRUZKÖY SAPAĞI

10 - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ

Avcılar

11 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

Esenyurt

12 - SONEVLER

Esenyurt

13 - PARK

Esenyurt

14 - BELEDİYE ALT GEÇİDİ

Esenyurt

15 - İNCİRTEPE

Esenyurt

16 - FATİH MAHALLESİ

Esenyurt

17 - ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ

Esenyurt

18 - ESENYURT

Esenyurt

19 - CUMHURİYET MEYDANI

Esenyurt

20 - DOĞAN ARASLI BLV.

Esenyurt

21 - SAĞLIK OCAĞI

Esenyurt

22 - KİPTAŞ ESENYURT

Esenyurt

23 - ÖRNEK MAHALLESİ

Esenyurt

24 - FABRİKALAR

Esenyurt

25 - ARDIÇLIEVLER

Esenyurt

26 - ESENKENT

Esenyurt

27 - ESENKENT PARK

Esenyurt

28 - EVREN SAN.SİT

Esenyurt

29 - KİPTAŞ GİRİŞ

Esenyurt

30 - HOŞDERE KAVŞAĞI

Esenyurt

31 - HADIMKÖY-ALTINŞEHİR YOLU

Başakşehir

32 - HOŞDERE YOLU

Başakşehir

33 - ATAKORULUĞU

Başakşehir

34 - ÖMERLİ CADDESİ

Arnavutköy

35 - ÖMERLİ MAHALLE MUH.

Arnavutköy

36 - ÖMERLİ KİPTAŞ KONUT.

Arnavutköy

37 - ÖMERLİ KÖY İÇİ

Arnavutköy

38 - DELİKLİKAYA

Arnavutköy

39 - HEYBETLİ SOKAK

Arnavutköy