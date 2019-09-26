‘20-27 Aralık’ Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası ilan edildi

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müşterek olarak çıkardığı yönetmelikle 20-27 Aralık tarihleri, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme ile Ersoy'un 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık ölüm günü olmasından dolayı her iki günü de kapsayacak bir hafta boyunca vatan şairinin anılması hedeflendi. ANKARA