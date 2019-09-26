3 ay içinde 7’lik depreme hazırlıklı olun

BUGÜN NELER OLDU

Tüm tahminleri tutan Hollandalı deprem kâhini Frank Hoogerbeets, Türkiye'nin üç ay içerisinde 7 büyüklüğünde depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Hollanda'nın Het Zand kasabasında SABAH'a açıklamalarda bulunan Hoogerbeets, önceki gün Silivri açıklarında meydana gelen 4.6'lık depremi yorumladı. Hoogerbeets, "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre bu önümüzdeki 3 ay çok önemli. Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam merkezini söylemem imkânsız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" dedi.