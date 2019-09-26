31E otobüs durakları neler? İşte 31E otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
31E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 31E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
KUYUMCUKENT KALKIŞ
1 – KUYUMCUKENT
BAHÇELİEVLER
2 – 29 EKİM CADDESİ
BAHÇELİEVLER
3 – ALTINYILDIZ İÖO.
BAHÇELİEVLER
4 – İHLAS EVLERİ
BAHÇELİEVLER
5 – ENVER ÖREN KÜLTÜR ME
BAHÇELİEVLER
6 – DEĞİRMEN BAHÇE CAD.
BAHÇELİEVLER
7 – YENİBOSNA BEŞYOL
BAHÇELİEVLER
8 – TAŞYOL
BAHÇELİEVLER
9 – FATİH CADDESİ
BAHÇELİEVLER
10 – FIRIN
BAHÇELİEVLER
11 – BEYAZ GÜL
BAHÇELİEVLER
12 – NAMIK KEMAL SOKAK
BAHÇELİEVLER
13 – İZZET BEGOVİÇ PARKI
BAHÇELİEVLER
14 – İHLAS KOLEJİ
BAHÇELİEVLER
15 – KULELİ
BAKIRKÖY
16 – YENİBOSNA METRO
BAKIRKÖY
17 – ŞİRİNEVLER
BAKIRKÖY
18 – ÇOCUK SİTESİ
BAKIRKÖY
19 – DR.SADİ KONUK HST.
BAKIRKÖY
20 – İNCİRLİ
BAKIRKÖY
21 – BAKIRKÖY ADLİYESİ
BAKIRKÖY
22 – KOCATEPE
BAKIRKÖY
23 – TINAZTEPE
ZEYTİNBURNU
24 – NAKLİYECİLER SİTESİ
ZEYTİNBURNU
25 – CEVİZLİBAĞ
ZEYTİNBURNU
26 – PANORAMA 1453
ZEYTİNBURNU
27 – TOPKAPI ALT GEÇİT
FATİH
28 – EDİRNEKAPI KALEBOYU
FATİH
29 – EDİRNEKAPI
FATİH
30 – Ş.YUNUS EMRE EZER
FATİH
31 – KARAGÜMRÜK
FATİH
32 – ŞEHİT ADEM KARA
FATİH
33 – YAVUZ SELİM
FATİH
34 – FATİH
FATİH
35 – FATİH İTFAİYE
FATİH
36 – VEFA
FATİH
37 – UNKAPANI
FATİH
38 – AZAPKAPI-HALİÇ METRO
BEYOĞLU
39 – PERŞEMBE PAZARI
BEYOĞLU
40 – KARAKÖY
BEYOĞLU
41 – EMİNÖNÜ
FATİH