31E otobüs durakları neler? İşte 31E otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

31E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 31E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

31E OTOBÜS DURAKLARI

KUYUMCUKENT KALKIŞ

1 – KUYUMCUKENT

BAHÇELİEVLER

2 – 29 EKİM CADDESİ

BAHÇELİEVLER

3 – ALTINYILDIZ İÖO.

BAHÇELİEVLER

4 – İHLAS EVLERİ

BAHÇELİEVLER

5 – ENVER ÖREN KÜLTÜR ME

BAHÇELİEVLER

6 – DEĞİRMEN BAHÇE CAD.

BAHÇELİEVLER

7 – YENİBOSNA BEŞYOL

BAHÇELİEVLER

8 – TAŞYOL

BAHÇELİEVLER

9 – FATİH CADDESİ

BAHÇELİEVLER

10 – FIRIN

BAHÇELİEVLER

11 – BEYAZ GÜL

BAHÇELİEVLER

12 – NAMIK KEMAL SOKAK

BAHÇELİEVLER

13 – İZZET BEGOVİÇ PARKI

BAHÇELİEVLER

14 – İHLAS KOLEJİ

BAHÇELİEVLER

15 – KULELİ

BAKIRKÖY

16 – YENİBOSNA METRO

BAKIRKÖY

17 – ŞİRİNEVLER

BAKIRKÖY

18 – ÇOCUK SİTESİ

BAKIRKÖY

19 – DR.SADİ KONUK HST.

BAKIRKÖY

20 – İNCİRLİ

BAKIRKÖY

21 – BAKIRKÖY ADLİYESİ

BAKIRKÖY

22 – KOCATEPE

BAKIRKÖY

23 – TINAZTEPE

ZEYTİNBURNU

24 – NAKLİYECİLER SİTESİ

ZEYTİNBURNU

25 – CEVİZLİBAĞ

ZEYTİNBURNU

26 – PANORAMA 1453

ZEYTİNBURNU

27 – TOPKAPI ALT GEÇİT

FATİH

28 – EDİRNEKAPI KALEBOYU

FATİH

29 – EDİRNEKAPI

FATİH

30 – Ş.YUNUS EMRE EZER

FATİH

31 – KARAGÜMRÜK

FATİH

32 – ŞEHİT ADEM KARA

FATİH

33 – YAVUZ SELİM

FATİH

34 – FATİH

FATİH

35 – FATİH İTFAİYE

FATİH

36 – VEFA

FATİH

37 – UNKAPANI

FATİH

38 – AZAPKAPI-HALİÇ METRO

BEYOĞLU

39 – PERŞEMBE PAZARI

BEYOĞLU

40 – KARAKÖY

BEYOĞLU

41 – EMİNÖNÜ

FATİH