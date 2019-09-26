76D otobüs durakları neler? İşte 76D otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
76D otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 76D hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
1 - BAHÇEŞEHİR
Başakşehir
2 - BATI KAPISI
Başakşehir
3 - KUZEY BATI KAPISI
Başakşehir
4 - YEŞİLTEPE
Başakşehir
5 - ESENKENT
Esenyurt
6 - TALATPAŞA CADDESİ
Esenyurt
7 - ESENKENT CAMİİ
Esenyurt
8 - ESENKENT GİRİŞ
Esenyurt
9 - ARDIÇLIEVLER
Esenyurt
10 - FABRİKALAR
Esenyurt
11 - ÖRNEK MAHALLESİ
Esenyurt
12 - KİPTAŞ ESENYURT
Esenyurt
13 - SAĞLIK OCAĞI
Esenyurt
14 - DOĞAN ARASLI BLV.
Esenyurt
15 - CUMHURİYET MEYDANI
Esenyurt
16 - ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
Esenyurt
17 - FATİH MAHALLESİ
Esenyurt
18 - İNCİRTEPE
Esenyurt
19 - BELEDİYE ALT GEÇİDİ
Esenyurt
20 - PARK
Esenyurt
21 - SONEVLER
Esenyurt
22 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
Esenyurt
23 - SU DEPOSU
Esenyurt
24 - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ
Esenyurt
25 - FİRUZKÖY SAPAĞI
Avcılar
26 - HASTANE
Avcılar
27 - MUSTAFAKEMAL PAŞA MA
Avcılar
28 - ORHANGAZİ CADDESİ
Avcılar
29 - ÜNİVERSİTE MAHALLESİ
Avcılar
30 - AVCILAR İGDAŞ
Avcılar
31 - BORUSAN OTOMOTİV
Avcılar
32 - ESENYURT YOLU
Avcılar
33 - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ
Avcılar
34 - KÜÇÜKÇEKMECE (E5)
Küçükçekmece
35 - CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER
Bakırköy
36 - YEŞİLOVA
Bakırköy
37 - BAĞLAR
Bakırköy
38 - BEŞYOL
Küçükçekmece
39 - SEFAKÖY
Bakırköy
40 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI
Bakırköy
41 - FİDANLIK
Bakırköy
42 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Bakırköy
43 - KULELİ
Bakırköy
44 - ŞİRİNEVLER
Bakırköy
45 - ÇOCUK SİTESİ
Bakırköy
46 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ
Bakırköy
47 - İNCİRLİ (E5)
Bakırköy
48 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
49 - KOCATEPE
Bakırköy
50 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
51 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
52 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
53 - TOPKAPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
54 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
55 - PAZARTEKKE
Fatih
56 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
57 - ÇAPA
Fatih
58 - FINDIKZADE
Fatih
59 - HASEKİ
Fatih
60 - YUSUFPAŞA
Fatih
61 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
62 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
63 - VEFA
Fatih
64 - UNKAPANI
Fatih
65 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
66 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
67 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
68 - TARLABAŞI
Beyoğlu
69 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
70 - GÜMÜŞSUYU PERON
Beyoğlu