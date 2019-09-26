76D otobüs durakları neler? İşte 76D otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

76D otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 76D hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.

76D OTOBUS DURAKLARI

1 - BAHÇEŞEHİR

Başakşehir

2 - BATI KAPISI

Başakşehir

3 - KUZEY BATI KAPISI

Başakşehir

4 - YEŞİLTEPE

Başakşehir

5 - ESENKENT

Esenyurt

6 - TALATPAŞA CADDESİ

Esenyurt

7 - ESENKENT CAMİİ

Esenyurt

8 - ESENKENT GİRİŞ

Esenyurt

9 - ARDIÇLIEVLER

Esenyurt

10 - FABRİKALAR

Esenyurt

11 - ÖRNEK MAHALLESİ

Esenyurt

12 - KİPTAŞ ESENYURT

Esenyurt

13 - SAĞLIK OCAĞI

Esenyurt

14 - DOĞAN ARASLI BLV.

Esenyurt

15 - CUMHURİYET MEYDANI

Esenyurt

16 - ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ

Esenyurt

17 - FATİH MAHALLESİ

Esenyurt

18 - İNCİRTEPE

Esenyurt

19 - BELEDİYE ALT GEÇİDİ

Esenyurt

20 - PARK

Esenyurt

21 - SONEVLER

Esenyurt

22 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

Esenyurt

23 - SU DEPOSU

Esenyurt

24 - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ

Esenyurt

25 - FİRUZKÖY SAPAĞI

Avcılar

26 - HASTANE

Avcılar

27 - MUSTAFAKEMAL PAŞA MA

Avcılar

28 - ORHANGAZİ CADDESİ

Avcılar

29 - ÜNİVERSİTE MAHALLESİ

Avcılar

30 - AVCILAR İGDAŞ

Avcılar

31 - BORUSAN OTOMOTİV

Avcılar

32 - ESENYURT YOLU

Avcılar

33 - İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ

Avcılar

34 - KÜÇÜKÇEKMECE (E5)

Küçükçekmece

35 - CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER

Bakırköy

36 - YEŞİLOVA

Bakırköy

37 - BAĞLAR

Bakırköy

38 - BEŞYOL

Küçükçekmece

39 - SEFAKÖY

Bakırköy

40 - KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI

Bakırköy

41 - FİDANLIK

Bakırköy

42 - KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bakırköy

43 - KULELİ

Bakırköy

44 - ŞİRİNEVLER

Bakırköy

45 - ÇOCUK SİTESİ

Bakırköy

46 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ

Bakırköy

47 - İNCİRLİ (E5)

Bakırköy

48 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

49 - KOCATEPE

Bakırköy

50 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

51 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

52 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

53 - TOPKAPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

54 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

55 - PAZARTEKKE

Fatih

56 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

57 - ÇAPA

Fatih

58 - FINDIKZADE

Fatih

59 - HASEKİ

Fatih

60 - YUSUFPAŞA

Fatih

61 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

62 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

63 - VEFA

Fatih

64 - UNKAPANI

Fatih

65 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

66 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

67 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

68 - TARLABAŞI

Beyoğlu

69 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

70 - GÜMÜŞSUYU PERON

Beyoğlu