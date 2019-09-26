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8 magandanın aracı trafikten men edildi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
MEGAKENTİN çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler yaşandı. Kağıthane'nin Çeliktepe ve Sanayi mahallelerinde geçtiğimiz cumartesi akşamı toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için mahalleyi adeta ayağa kaldırdı. Meşaleler yakan ve hoparlör taktıkları araçlarla yüksek sesli müzik açan şehir magandaları uzunca bir süre kendilerince eğlendi. Rahatsız olan mahallelinin şikayeti üzerine polis olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışan 8 şahsa "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan, adli işlem yapıldı. Ayrıca olaya karışan 8 araç trafikten men edildi.
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8 magandanın aracı trafikten men edildi
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