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Deprem Dairesi Başkanı'ndan açıklaması: Binalara girmeyin!

İstanbul'da meydana gelen herkeste büyük panik yaşatırken vatandaşlar üzerinde korku ve soru işaretleri hakim oldu. Deprem Dairesi Başkanı , "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:44
AFAD Deprem Dairesi Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Binalara girmeyin!

İstanbul'da meydana gelen son dakika depremi herkeste büyük panik yarattı. Durumun ciddiyeti sebebiyle herkesin aklında çeşitli soru işaretleri belirdi. Gündemin en önemli konusu deprem olurken herkes konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Konu ile ilgili AFAD Deprem Dairesi Başkanı'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA SON DAKİKA DEPREM!

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.

Konu ile ilgili ayrıntılar geliyor...

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AFAD Deprem Dairesi Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Binalara girmeyin!
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