Araç 150 metre uçtu emniyet kemeri hayatta tuttu

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Antalya'dan Korkuteyi ilçesi Garipçe yaylasına giden Mehmet Kapusuz (60) ve eşi Ayşe Kapusuz'un içinde bulunduğu otomobil, Çubuk beli çıkışındaki virajda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil daha sonra 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Aracın içinde sıkışan sürücü Mehmet Kapusuz, yarı baygın halde cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaza yaptıklarını söyledi. İhbarın ardından çifti kurtarmak için operasyon başlatıldı. Bölgeye, polis, jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın bulunduğu bölgeye 30 dakikalık yürüyüşün ardından ulaşan ekipler otomobilde sıkışan Mehmet-Ayşe Kapusuz çiftini araçtan güçlükle çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ekipler yaralı çifti sedyelere koyarak yaklaşık 500 metre taşıdı. Ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kapusuz çifti, ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Kazaya müdahale eden güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri Kapusuz çiftini emniyet kemelerinin takmasının kurtardığını söyledi. Aracın 150 metrelik uçurumdan yuvarlanması sırasında lastiklerinin bile fırladığını belirten ekipler, "Emniyet kemerleri takılı olmasaydı Allah korusun ikisi de araçtan fırlayarak hayatlarını kaybedebilirdi" diye konuştu.