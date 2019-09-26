Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 27 Eylül yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatları sürüyor...

aktüel ürünler listesi yayınlandı! yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatları sürüyor...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da merak edilen aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftaya ilişkin BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak ürünlerine kadar her alanda çeşit çeşit ürünler mevcut. Özellikle teknolojik ürünlerdeki indirim fırsatları birçok vatandaşın yüzünü güldürecek. Haberimizin devamından 2019 BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, size en yakın marketler zincirine gidip alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 08:03
BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 27 Eylül yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatları sürüyor...

Bu haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan listede yine dev indirim fırsatları devam ediyor. Her hafta güncel olarak araştırılan BİM aktüel liste vatandaşların hem cebine hem ev ekonomisine hizmet ediyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürün mevcut. İşte merakla beklenen yeni haftanın tam listesi! ( Cuma 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ YAYINDA! 27 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ BURADA!

Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler yeni haftaya ilişkin kataloğa ulaşabilir, dilediğiniz ürünü size en yakın BİM marketler zincirinden alabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 27 Eylül yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatları sürüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN