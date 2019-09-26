‘Bozkırın tezenesi’ unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Bozlak ustası halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılı dolayısıyla Kırşehir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen törende, sevenleri, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş'ın kabrine karanfiller bıraktı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın son yıllarda Abdal kültürünün yetiştirdiği, Türkiye'ye mal olan bir halk ozanı olduğunu söyledi. Akın, "Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Neşet Ertaş hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi. Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de ölen Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.