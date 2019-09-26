Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 27 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi için en özel ve anlamlı günlerden bir tanesi olan Cuma gününün coşkusunu yaşıyoruz. Allah'a olan ibadetin getireceği mutluluğu ve huzuru yaşamak isteyen Müslümanlar, Cuma namazı saatini merak ediyorlar. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 27 EYLÜL İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

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