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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 27 Eylül 2019 , , ve il il Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe girmemiz ile birlikte heyecan ve coşku da arttı. Bu özel ve anlamlı günde milyonlarca Müslüman camileri dolduracak ve ellerini semaya açıp dua edecekler. Bu özel ve anlamlı günde pek çok vatandaş ‘’ sorusunun yanıtını arıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak başta olmak üzere , ve il il Cuma namazı saatlerini sizler için hazırladık. İşte ‘Cuma namazı saat kaçta kılınacak’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 01:17
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 27 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi için en özel ve anlamlı günlerden bir tanesi olan Cuma gününün coşkusunu yaşıyoruz. Allah'a olan ibadetin getireceği mutluluğu ve huzuru yaşamak isteyen Müslümanlar, Cuma namazı saatini merak ediyorlar. Peki, ? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 27 EYLÜL İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saati ve diğer detaylara bu başlık altından ulaşabilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerini bulabilirsiniz…

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 27 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri
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