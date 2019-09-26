Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlanırken neler olmalıdır?

Türkiye'nin metropol ilçesi İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi kentte korku dolu anlar yaşattı. Uzmanlar deprem konusunda çantaların önceden hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. Gelecek bir afet öncesinde tedbirli olabilmek adına kolay ve pratik çanta hazırlanmalıdır. Bunun için ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalıdır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler vatandaşları korkutuyor. Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ise hayati önem taşıyor. Haberimizin devamında deprem çantasında neler bulundurulması gerektiğine dair detaylara yer verdik.