Türkiye'de yaşanan İstanbul'daki depremin ardından okunacak dualar aranan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden olurken, depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İşte deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

Sevgili Peygamberimizin deprem dahil her felaketten önce ettiği dua şudur:

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru' diye dua edebiliriz.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın