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ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

İstanbul’da yaşanan depremin ardından okunacak dualar merak konusu oldu. Türkiye’nin metropol şehri İstanbul’da 5.8 şiddetinde yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşandı. Kendisini sokaklara atan vatandaşlar, daha sonra peş peşe gelen artçılarla sallanmaya devam etti. Haberimizin ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

Giriş Tarihi: 26.9.2019 17:03
Deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

Türkiye'de yaşanan İstanbul'daki depremin ardından okunacak dualar aranan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğünde meydana gelen paniğe neden olurken, depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İşte deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!

Sevgili Peygamberimizin deprem dahil her felaketten önce ettiği dua şudur:

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru' diye dua edebiliriz.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın

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Deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!
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