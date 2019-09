Durakta dehşet

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Çekmeköy'de bir kişi tartıştığı arkadaşını önce tekmeledi ardından belinden çıkardığı silahla vurdu. Dehşeti yoldan geçen bir sürücü an be an cep telefonuyla kaydetti. Olay, önceki gün Taşdelen otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre; yolda yürüyen iki kişi kavga etmeye başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 53 yaşındaki arkadaşı Abdul Selam S.'yi önce darp ederek yere düşürdü, ardından belinden çıkardığı silahı doğrulttu.Silahı tutukluluk yapan saldırgan, tekrar silahını doğrultarak Abdul Selam S.'yi hiç düşünmeden vurdu. Ardından da olay yerinden hızla kaçtı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü. O anları yoldan geçen bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Saldırgan aranıyor. Bacağından vurulan Abdul Selam S.'nin sağlık durumu iyi.