Ege’yi sel vurdu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de önceki gece başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Şiddetli sağanak sonucu Karabağlar Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'ni su bastı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar polisler, merkezdeki suyu kendi imkânlarıyla boşalttı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evler de sular altında kaldı. Aydın'ın Didim ilçesinde de önceki gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mersindere Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, denize sürüklendi. Sağanak, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basanlar, yetkililerden yardım istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Didim'in Akbük Mahallesi'nde metrekareye 130.8 kilogram, Didim şehir merkezine ise 116.8 kilogram yağış düştü. Muğla'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan yağmur, Balavca Deresi'nde taşkına neden oldu. Alçak kesimlerdeki onlarca evin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller su içinde kaldı. Metrekareye 115.6 kilogram yağış düştü. Bodrum ilçesinde de kuvvetli sağanak dün sabah etkili oldu. Gümbet Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobil ile çöp konteynırları suyun etkisiyle sürüklendi.