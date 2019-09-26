Halk Ekmek’te bebe bisküvisine yüzde 56 zam

BUGÜN NELER OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde 'yaşamı ucuzlatacağız' ve 'Halk Ekmek'e kardeş Halk Süt geliyor' vaadi de boş çıktı. Vaadini gerçekleştirmeyen İBB yönetimi üstüne Halk Ekmek'te yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam yaptı. Dün de alınan bir kararla 1.75 TL olan İstanbul Halk Ekmek Bebek Bisküvi'si 1 TL'lik zamla 2.75 TL'ye yükseltildi. Propaganda döneminde 'Şeffaf belediyecilik yapacağız. Alacağımız kararları ilk önce halkımıza danışacağız' diyen İBB Başkanı, daha önce yaptığı zamlar gibi Halk Ekmek'e 1 ay içinde yaptığı ikinci zammı da gizli tuttu. İstanbullu'nun bu zamdan da alışveriş yapmaya gittiğinde haberi oldu.