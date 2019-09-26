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HAYIRLI CUMALAR! Resimli 2019 | En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile bugünü unutmayın!

Mübarek Cuma gününün gelişinin coşkusunu yaşarken, her hafta olduğu gibi bu haftada milyonlarca vatandaş sevdiklerini mutlu etmek için en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajlarını araştırıyor. Bu güzel ve anlamlı günün değerini eş, dost, akraba ve sevdikleri ile yaşamak isteyen vatandaşlar için ‘Resimli ve sözlerini’ sizler için hazırladık. İşte, 27 Eylül 2019 için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz ve sözleri…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 01:02
HAYIRLI CUMALAR! Resimli Cuma mesajları 2019 | En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile bugünü unutmayın!

İslam alemi için en özel günlerden biri olan bu Cuma gününde yine eller semaya yükselecek ve Müslümanlar ibadetlerini yapmak için camileri dolduracaklar. Günün ilk saatlerinden itibaren 'En güzel, anlamlı, kısa ve uzun ' vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamlı günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile yaşamak isteyen milyonlarca Müslüman için kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile ve sözleri için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, KISA VE UZUN RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 EYLÜL 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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HAYIRLI CUMALAR! Resimli Cuma mesajları 2019 | En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile bugünü unutmayın!
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