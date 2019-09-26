Hırsızlıktan serbest kaldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı

Sarayköy'de geçen pazartesi günü bir iş yerinden yalıtım malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incedi. Güvenlik kamralarında Yaşar A.'ya rastlandı. Hırzsılk yaptığı tespit edilen Yaşar A., dün Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.Yaşar A., ifadesinin alınmasının ardından saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı jandarma karakolundan 15 dakika önce serbest kalan Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Yaşar A., bu sabah yeniden jandarma tarafından yakalandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Yaşar A., karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşar A.'nın 5 ay önce de başka bir ilde görev yapan Cumhuriyet Savcısı'nın babasına ait olan bir motosikleti çaldığı, ayrıca 15 ayrı hırsızlık suçundan da kaydığı bulunduğu belirlendi.

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