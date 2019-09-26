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önündeki işçilerin eylemi 29’uncu gününde

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
İBB önündeki işçilerin eylemi 29’uncu gününde
İstanbuL Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. İBB şirketlerindeki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protesto 29'uncu gününe girdi. Kapalı havaya rağmen alandan ayrılmayan işçiler, davul ile ritim tutarak yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. 'İşçiler burada başkan nerede?' ve 'Her şey böyle mi güzel olacaktı?' sloganları attı. İşçiler ayrıca internette yayın yapan bir haber sitesinin 'İBB işçilerini kim tehdit ediyor' başlığı altındaki yayınına tepki gösterdi. Eylem Komite Başkanı ve aynı zamanda eski İSPARK çalışanı olan Umut Aydoğan, "Biz burada ekmeğimizin ve hakkımızın peşindeyiz. Kimsenin buradaki onurlu duruşu kötülemeye hakkı yoktur. Yaptığımız protesto, slogan atmak ve davul çalmaktır. Burada hiçbir partiyi de zan altında bırakmamaları gerekmektedir. Buraya, tüm arkadaşlarımız özgür iradeleriyle kendi imkanlarıyla gelmektedir" dedi.
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