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trafik durumu: Depremin ardından İstanbul'da trafik felç oldu!

Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden dahil şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından halk sokaklara döküldü. İstanbul’un genelinde hissedilen depremin Kandilli Rasathanesi resmi sitesinden 5.8 şiddetinde olduğu açıklandı. Okulların ve bazı binaların tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından İstanbul’da trafik felç oldu! İşte İstanbul’da trafikte son durum…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 16:27
İstanbul trafik durumu: Depremin ardından İstanbul'da trafik felç oldu!

İstanbul'da yaşanan depremin ardından büyük panik yaşandı. Okullar, hasarlı binalar ve bazı iş yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bunun üzerine eve dönüş yoluna çıkıldı ve İstanbul'da trafik felç oldu. Her geçen dakika yoğunlaşan trafiğin son durumu ve detayları haberimizde! İşte İstanbul trafik durumu…

İSTANBUL TRAFİK DURUMU!

İstanbul yine son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşın büyük panik yaşadığı depremde Avcılar'daki cami minaresi yıkıldı, Bakırköy Adliyesi'nin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bazı iş yerleri ve okullar boşaltılırken Valilik okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentte deprem sonrası eve dönüş yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54 olduğu görülüyor.

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İstanbul trafik durumu: Depremin ardından İstanbul'da trafik felç oldu!
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